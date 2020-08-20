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أخبار العالم

قراصنة أتراك يخترقون مواقع لـ الجيش اليوناني

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الخميس، بأن قراصنة أتراك تمكنوا من اختراق مواقع للجيش اليوناني؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.


وقبل يومين، نفذ قراصنة أتراك هجوما إلكترونيا، الثلاثاء، على موقع إقليم مقدونيا الشرقية وتراقيا اليونانية.


ووفقا لقناة "ميجا" التليفزيونية اليونانية، نشر على الموقع الإلكتروني صورة لسفينة الأبحاث التركية "أوروتش رايس"، وهي تجري مسوحات في المنطقة المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط، مرفقة برسالة: "لدينا جيش يحب الموت والاستشهاد بقدر ما تحبون الوطن الأزرق".


كما اقتحم "الهاكرز" الموقع الإلكتروني لمستشفى التدريب العسكري العام رقم 424، حيث نشروا أيضًا صورة سفينة الأبحاث التركية "أوروك ريس".


وقبل بضعة أيام، اخترق قراصنة أتراك الموقع الرسمي لوزارة العمل اليونانية.


ونشرت المجموعة رسالة عبر الموقع مفادها أن "كل هجوم تقومون به على سفينة أوروتش رايس ستتلقون بعده ردًا عبر الإنترنت".
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