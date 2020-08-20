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تعليم

رئيس هيئة محو الأمية: نستهدف محو 17 مليون أميّ بجميع محافظات مصر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:29 م
الدكتور عاشور عمري
الدكتور عاشور عمري
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حسام الفقي
قال الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار  إن هناك 17 مليون أمي في مصر،بالفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق وأن الهيئة تستهدف عدد كبير سنويا .

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وأضاف الدكتور عمري خلال تصريحاته لصدي البلد  ان مشروع محو الأمية أمن قومي منوها أن جميع مؤسسات الدولة ووجود تعاون مع جهات عدة في الدولة، منها التعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية المحلية وجهات أخرى.

وأشار "عمري"، إلى ان  القضاء على الأمية يتم من خلال فتح فصول لمن لا يعرف القراءة والكتابة، ونستهدف فيها فئتين الأولى الذين لم يلتحقوا بالتعليم من الأصل، وتكون مدة الدراسة من 6 إلى 9 أشهر، والفئة الثانية، من تسربت من التعليم ولديها بعض مهارات القراءة والكتابة، وتكون مدة الدراسة لهم 3 أشهر فقط، لمحو أميتهم.

من جانبه  قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.


وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لصدي البلد:  قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة منح الطلاب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (50) جنيهًا من الجامعة.

وأكد ان الجامعة  تقوم بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له.

وأشار السعيد الي أن المشروع بدأ مع بداية الفصل الدراسى الثانى وبالتالي سوف يتم استثناء طلاب الفرقة الرابعة وإتاحة الفرصة أمام طلاب الفرق الثلاث الأخرى حيث يكون لديهم فرصة للتفاعل مع المشروع. منوها الى ان 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.

وأضاف أن هذه خدمة مجتمعية تقدم، فلابد أن تشارك كل فئات المجتمع فى القضاء على الأمية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتحفيز الطلاب بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية للطلاب.
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