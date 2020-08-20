أخبار الرياضة| مفاجأة الخطيب لـ محمود متولي.. مرتضى منصور يحذر اللاعبين من خاتم سليمان.. شرط اتحاد جدة لانضمام أنيس البدري إلى الزمالك

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، عن أول مباراة يشارك بها رمضان صبحى، لاعب نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، فى حال انتهاء انضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز.





حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، على زيارة محمود متولي مدافع الفريق الأول بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي في المستشفى.





وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لـ لاعبي الفريق بشأن مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري.





أبدى نادي اتحاد جدة السعودي، مرونة التخلي عن النجم التونسي أنيس البدري، صانع ألعاب الفريق، حال هبوط العميد لدوري الدرجة الأولى.





يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة الزمالك المقبلة مكبل بالغيابات والإيقاف لدرجة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لم يستطع حتي الأن الاستقرار علي التشكيل الرئيسي .





انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية تدعي أن القطري ناصر الخليفي مالك شبكة بي إن سبورتس، وفريق باريس سان جيرمان، سيفتح باقة القنوات الرياضية مجانًا لمدة عام، حال تتويج العملاق الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا.





وضع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني شرطا، لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة.



