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ديني

الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة غدا في مسجد النور بعدد محدود من المصلين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:50 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
تقام غدا صلاة الجمعة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".  

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة. 

تحتفل وزارة الأوقاف، مساء اليوم، بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية بمسجد السيدة زينب- رضي الله عنها وأرضاها- بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وبحضور بعدد محدود في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.
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