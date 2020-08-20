AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شريف المهدى مديرا عاما للشئون الطبية بجامعة بنها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:23 م
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور شريف عبدالله المهدى للقيام بمهام مديرا عاما للشئون الطبية بالجامعة.

الدكتور شريف المهدى هو استشارى جراحات الأنف والأذن والحنجرة وعضو لجنة الازمات والكوارث بالجامعة.

كما كان المهدى مشرفا طبيا ومسؤلا عن مكافحة فيروس كورونا بالجامعة والتى تضمنت الاشراف الطبى على إقامة العالقين بالمدينة الجامعية بمشتهر والمشرف الطبى على الحالات الايجابية بعزل المدينة الجامعية بمشتهر وأيضا عضو اللجنة العليا للامتحانات وعضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات للعام الدراسى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ .

يذكر أن الدكتور شريف المهدى كان يشغل منصب مدير إدارة الطب الوقائى بالجامعة ثم تولى مهام مديرا عاما للشئون الطبية بالجامعة.
من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال لجنة محايدة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف التى يتم الاعلان عنها طبقا للمعايير اللازمة لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها: حريصون على راحة أبنائنا الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام.. وجميع القيادات على كافة المستويات موجودون على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية..صور

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض بالمقر الجديد.. صور

بالأسماء .. تكليفات جديدة بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات الجديدة ..تعرف عليها

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: الهجرة النبوية قدمت نموذجا لتتعلم الإنسانية كيف يكون العطاء والتضحية وحب الأوطان

وزير الخارجية الإماراتي يكشف السبب الحقيقي لاتفاق السلام مع إسرائيل

نبيل الحلفاوي عن رحيل اللاعبين: الأهلي بجمهوره واللي من بره قلته أحسن

أثناء مساعدة توك توك معطل.. استشهاد ضابط وأمين شرطة دهسهما أتوبيس بالجيزة

بسبب صفقة طائرات F-35 لـ الإمارات.. موجة غضب داخل إسرائيل وجيش الاحتلال

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر وفوائده للبشرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد

شاهد.. محمد الشرنوبي وزوجته يستعرضان لياقتهما بملابس رياضية

شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور