شريف المهدى مديرا عاما للشئون الطبية بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور شريف عبدالله المهدى للقيام بمهام مديرا عاما للشئون الطبية بالجامعة.





الدكتور شريف المهدى هو استشارى جراحات الأنف والأذن والحنجرة وعضو لجنة الازمات والكوارث بالجامعة.





كما كان المهدى مشرفا طبيا ومسؤلا عن مكافحة فيروس كورونا بالجامعة والتى تضمنت الاشراف الطبى على إقامة العالقين بالمدينة الجامعية بمشتهر والمشرف الطبى على الحالات الايجابية بعزل المدينة الجامعية بمشتهر وأيضا عضو اللجنة العليا للامتحانات وعضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات للعام الدراسى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ .





يذكر أن الدكتور شريف المهدى كان يشغل منصب مدير إدارة الطب الوقائى بالجامعة ثم تولى مهام مديرا عاما للشئون الطبية بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال لجنة محايدة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف التى يتم الاعلان عنها طبقا للمعايير اللازمة لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.