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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. اكتشاف جديد لزيادة القدرة الجنسية عند الرجال والنساء.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:02 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:


بعد تحذيرات العديد من الأطباء وخبراء الصحة من عودة موجة ثانية لفيروس كورونا ومخاوف الكثيرين من فتك وباء فيروس كورونا القاتل بضحايا جدد، أكد الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، عبر منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" 9 قواعد يجب الالتزام بها لتفادى حدوث موجة ثانية من كورونا الشتاء القادم.

كشفت الأبحاث الجديدة عن العديد من المكملات الطبيعية التي يمكن أن تعزز الرغبة الجنسية.

وبحسب موقع express وجد الباحثون من قسم أمراض النساء في مستشفى برازيلي الخلل الوظيفي الجنسي.

وقام فريق البحث بتحليل البيانات من النساء اللواتي أبلغن عن انخفاض القدرة الجنسية في دراسة استمرت 90 يومًا.


اضرار حبوب منع الحمل كثيرة فتحتوى موانع الحمل الهرمونية على كمية صغيرة من هرمون الاستروجين والبروجستين وتعمل حبوب منع الحمل على توقف الجسم عن التبويض  بحيث يصعب على الحيوانات المنوية المرور عبر عنق الرحم والعثور على بويضة ويمكن أن تمنع موانع الحمل الهرمونية الحمل عن طريق تغيير بطانة الرحم ، لذلك من غير المحتمل أن يتم زرع البويضة الملقحة.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية تبرز جمالها.


وظهرت رانيا يوسف بجمبسوت قصير وجذاب باللون الأخضر، ودون أكمام ليبرز جمالها وأناقتها.
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