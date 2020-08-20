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أخبار العالم

خالد المحجوب: اتفاقيات الوفاق وتركيا لاغية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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وكالات
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، إن إقامة منطقة معزولة السلاح في سرت غير واقعية.

وأضاف المحجوب أن تركيا تواصل إرسال مقاتلين من التنظيمات الإرهابية إلى طرابلس، مشيرا إلى أن ذلك يتم بدعم قطري.

وأكد المحجوب على أن الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا لاغية، في إشارة إلى اتفاق ترسيم الحدود واستغلال القواعد العسكرية الليبية من جانب الجيش التركي.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أجرى زيارة إلى ليبيا مع نظيره القطري، والتقوا مسؤولين من حكومة السراج.

وقالت وسائل إعلام ليبية إنه تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في قاعدة الوطية، واستغلال ميناء مصراته لصالح الجيش التركي، فيما ستقوم قطر بتحمل تكاليف إعادة ترميم مقرات حكومة السراج وغيرها.

وتقوم تركيا بنقل مليلشيات ومرتزقة من سوريا ودول أخرى إلى ليبيا للقتال إلى جوار ميليشيا الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
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