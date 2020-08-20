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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البردقوش؟

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يوجد العديد من النباتات والأعشاب المفيدة التي نجهل فوائدها ونتجاهل استعملها في حياتنا بالرغم من فوائدها الكثيرة ، وقالت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية العلاجية ان‏ البردقوش أو المرقدوش  هو أحد النباتات العشبية لعطرية المفيدة والتي يمكن تناولها شراب أو إضافتها للطعام.

▫️فوائد البردقوش :
⁦♦️⁩ لتخفيف الصداع والارق
⁦♦️⁩مضاد للتشنج ومهدئ للأعصاب
⁦♦️⁩مضاد لإلتهابات
⁦♦️⁩زيته مفيد لآلام العضلات 
⁦♦️⁩يهضم و مدر للبول


يجب على المرأة الحامل تجنب تناوله لأنه(قد)يسبب الإجهاض

طريقة التحضير:
نقوم بغلي الماء .. ثم نطفىء النار
ونضع القليل من اوراق البردقوش و نتركه في الماء و نغطيه بين ٣ الى ٥ دقائق ..
ثم يصبح جاهز للشرب . 
ممكن ان نضيف له القليل من العسل
فنجان وسط الى صغير يكفي


ملاحظة : البردقوش هو من فصيلة النباتات العطرية ، و ليس زعتر بري.
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