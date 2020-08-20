ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البردقوش؟

أو المرقدوش هو أحد النباتات العشبية لعطرية المفيدة والتي يمكن تناولها شراب أو إضافتها للطعام. يوجد العديد من النباتات والأعشاب المفيدة التي نجهل فوائدها ونتجاهل استعملها في حياتنا بالرغم من فوائدها الكثيرة ، وقالت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية العلاجية ان‏ البردقوش أحد





⁦♦️⁩ لتخفيف الصداع والارق

⁦♦️⁩مضاد للتشنج ومهدئ للأعصاب

⁦♦️⁩مضاد لإلتهابات

⁦♦️⁩زيته مفيد لآلام العضلات

⁦♦️⁩يهضم و مدر للبول









يجب على المرأة الحامل تجنب تناوله لأنه(قد)يسبب الإجهاض





طريقة التحضير:

نقوم بغلي الماء .. ثم نطفىء النار

ونضع القليل من اوراق البردقوش و نتركه في الماء و نغطيه بين ٣ الى ٥ دقائق ..

ثم يصبح جاهز للشرب .

ممكن ان نضيف له القليل من العسل

فنجان وسط الى صغير يكفي







