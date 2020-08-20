ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البردقوش؟

يوجد العديد من النباتات والأعشاب المفيدة التي نجهل فوائدها ونتجاهل استعملها في حياتنا بالرغم من فوائدها الكثيرة ، وقالت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية العلاجية ان البردقوش أو المرقدوش هو أحد النباتات العشبية لعطرية المفيدة والتي يمكن تناولها شراب أو إضافتها للطعام.
▫️فوائد البردقوش :
♦️ لتخفيف الصداع والارق
♦️مضاد للتشنج ومهدئ للأعصاب
♦️مضاد لإلتهابات
♦️زيته مفيد لآلام العضلات
♦️يهضم و مدر للبول
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يجب على المرأة الحامل تجنب تناوله لأنه(قد)يسبب الإجهاض
طريقة التحضير:
نقوم بغلي الماء .. ثم نطفىء النار
ونضع القليل من اوراق البردقوش و نتركه في الماء و نغطيه بين ٣ الى ٥ دقائق ..
ثم يصبح جاهز للشرب .
ممكن ان نضيف له القليل من العسل
فنجان وسط الى صغير يكفي
ملاحظة : البردقوش هو من فصيلة النباتات العطرية ، و ليس زعتر بري.