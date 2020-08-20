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حروب وانقسامات بين الإعلام الإخواني في قطر وتركيا.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:27 م
تركيا وقطر
تركيا وقطر
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اسراء صبري
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركة الإسلامية، إن هناك جناحين إعلاميين داخل قطر، أحدهما يتبع وزير الخارجية القطري الأسبق، حيث يدير هذا الجناح العديد من عناصر الجماعات الإرهابية، ويقدم الدعم المالي للقنوات الإرهابية المتواجدة داخل قطر.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الجناح الآخر للإعلام بدأ مع تولي الأمير تميم حكم قطر، ويقود هذا الجناح عزمي بشارة، وهذا الجناح يوضح فشل الجناح الإخواني، وحصل على دعم مالي كبير وقام بفتح العديد من الأماكن من  لندن.

وأضاف أن الجناح الإخواني أصبح يشعر بالخطر الكبير من قبل الجناح الآخر ونقص التمويل، وبالتالي قاموا بعمل هجوم مباشر على عزمي بشارة، قائلا: كل جناح يلقي بالفشل على الآخر.

وفيما يخص الميليشيات والمرتزقة في ليبيا، أوضح أن منظمة الصادات التركية هي من تقوم بجلب هؤلاء المرتزقة.
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