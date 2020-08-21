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منوعات

تهديد ووعيد.. صديقة عريس تهين عروسته بسبب حفل الزفاف

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كشفت عروس أُلغي حفل زفافها كان من المفترض إقامته في شهر أكتوبر المقبل بسبب الوباء أنها تتعرض لمضايقات وتهديد من قبل إحدى وصيفات الشرف التي  أصيبت بفيروس كورونا عندما اكتشفت أن الحفل لن يقام.

في منشور تمت مشاركته على منتدى Reddit""  أوضحت العروس التي لم تذكر اسمها أنها وزوجها شعروا أنه ليس من الجيد للمضي قدمًا في حفل زفافهم المخطط له ، لذلك قرروا إلغائه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكن في حين أن غالبية أصدقائهم وعائلاتهم كانوا داعمين لهذا القرار، إلا أن إحدى وصيفات العروس شعرت بالغضب بسبب التغيير في الخطط، ولم يضيع الوقت في السماح للزوجين بمعرفة مدى انزعاجها.

وكتبت العروس: "كان من المفترض أن نقيم حفل زفاف في أكتوبر، لكننا شعرنا أنه لن يكون مسؤولًا بسبب كورونا ، لذلك تزوجنا في حضور والدينا فقط"، وأضافت العروس :" حرصنا على إعادة كل شيء قمنا بشرائها لحفل الزفاف مسبقًا، بعدما أخبرنا  الجميع أنه تم إلغاء حفل زفافنا".

لتكمل العروس المصدومة:" كان الجميع داعمين لهذا القرار باستثناء وصيفة الشرف وهي صديقة زوجي، حيث تلقيت رسالة منها  تخبرهم أنهما ارتكبا خطأً فادحًا ،وقامت بتهديدي أنا وزوجي وتطالبنا بدفع نقود لها مقابل فستانها".

ومضت العروس لتوضح أن جميع وصيفات العروس تمكنوا من إعادة فساتينهم إلى المتجر الذي اشتروه منه والمطالبة باسترداد ثمنها بالكامل - لكن هذه المرأة رفضت استرجاعها ، وبدلًا من ذلك أرادت العروس والعريس أن يتحملوا تكلفة هذا الفستان. 

تابعت العروس: "أخبرناها أن متجر العرائس يقوم باسترداد الأموال ويثني سياسة الإرجاع بسبب المواقف الحالية لكنها تطلب المال منا"،
تقول العروس إنها ليس لديها أدنى فكرة عن سبب رد الفعل الغاضب من قبل الوصيفة، موضحة أنه 'لم يكن هناك أبدًا علاقات سيئة بين المرأتين قبل هذا الحادث.

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