برفقة زوجته .. درة تهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده

هنأت الفنانة درة الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





ونشرت درة صورة برفقة تامر وزوجته وكتب قائلة "‎‎كل سنة و انت طيب.





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من ناحية آخري تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".





فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.