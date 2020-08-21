أسباب اختلاط الماء بالبنزين

أكد خبراء السيارات أنه من الضروري مراعاة عدم اختلاط الماء بالوقود لأنها من الأمور التي تضر بالمحرك، وشددوا على ضرورة التخلص من أي مياه فى خزان الوقود من خلال وقف محرك السيارة وفحصها في أقرب مركز صيانة .



وقال الخبراء أنه يمكن تنظيف خزان الوقود وبعده تنظيف باقي الدورة بما يعني تغيير الفلتر الخاص بالبنزين ، وتنظيف الأنابيب، والتخلص من كل الشوائب داخل خزان الوقود مع استخدام البنزين المناسب لكل سيارة وفقا لإرشادات كتاب السيارة .



ومن علامات اختلاط الماء بالبنزين في السيارة كثيرة جدا ، عدم انتظام دورة احتراق المحرك ، حدوث تقطيع للسيارة خلال الحركة ، توقف محركة السيارة بصورة مفاجئة ، ظهور صدأ في الأجزاء الداخلية بمحرك السيارة ،ظهور الصدأ بخزان الوقود .



وللتصرف عند مشاهدة هذه العلامات يجب على الفور إيقاف السيارة عن العمل وإحضار فنى مختص لمعرفة السبب الحقيقى لعطل السيارة وعند التأكد بالفعل من وجود مياه مختلطة مع الوقود عليك بتفريغ خزان الوقود بالكامل وتغيير ببنزين نظيف، ثم تنظيف أنابيب نقل الوقود بشكل جيد وذلك باستعمال الهواء المضغوط، حتى لا تبقى المياه داخلها، لأنه من الممكن أن يكون هذا الاختلاط الصدأ داخل خزان الوقود في السيارة وبالتالي مع الوقت قد يُسبب أضرارًا أخرى للسيارة .



