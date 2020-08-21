طريقة تركيب العدسات.. تعرف على أسباب تحركها بالعين وأخطاء ارتدائها

طريقة تركيب العدسات هي اكثر مايبحث عنه الكثير،ولكم من المهم التعامل معها بأمان عند طريقة تركيب العدسات يمكن أن تسبب الرعاية غير المناسبة جميع أنواع المشكلات ، بما في ذلك الالتهابات الخطيرة .





سواء كنت ترتدي العدسات اللاصقة لسنوات ، أو كنت على وشك استخدامها لأول مرة ، فإليك طريقة تركيب العدسات بأمان



طريقة تركيب العدسات أولًا ، اغسل يديك جيدًا وجففهما جيدًا. افتح علبة العدسات اللاصقة واستخدم طرف إصبعك لوضع العدسة اللاصقة الأولى في يدك غير المسيطرة. اشطف العدسة بمحلول العدسات اللاصقة. لا تستخدم الماء العادي أبدًا. ضع العدسة في أعلى السبابة أو الإصبع الأوسط ليدك المهيمنة. تحقق للتأكد من عدم تلف العدسة وأن الجانب الصحيح متجه لأعلى. يجب أن تنقلب حواف العدسة لتشكل وعاءًا ، لا أن تنقلب للخارج. إذا كان مقلوبًا ، اقلبه برفق. في حالة تلف العدسة ، لا تستخدمها. انظر في المرآة وأبق الجفون العلوية والسفلية مفتوحتين مع عدم حمل اليد على العدسة. انظر أمامك أو لأعلى نحو السقف وضع العدسة في عينك. أغلق عينك ببطء وقم إما بتدوير عينك أو الضغط برفق على الجفن لتثبيت العدسة في مكانها. يجب أن تشعر العدسة بالراحة ، ويجب أن تكون قادرًا على الرؤية بوضوح بعد الوميض عدة مرات. إذا لم يكن الأمر مريحًا ، أخرج العدسة برفق واشطفها وحاول مرة أخرى. كرر مع العدسة الثانية.





- سبب تحرك العدسات في العين

قد يتعرض البعض عند تركيب العدسات الي تحرك بالعين وقد يكون سبب تحرك العدسات في العين الفركب عينيك. قد يؤدي تحرك العدسات في العين كما يؤدي ذلك إلى إتلاف العدسات اللاصقة أو زيادة الشعور بعدم الراحة.

كما يمكن ان تتأكد من سبب تحرك العدسات من خلالاغسل وجفف يديك جيدًا. ثم انزع العدسة واشطفها جيدًا بمحلول العدسات اللاصقة يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من أي أوساخ أو حطام قد يكون عالقًا بالعدسة ، مما يجعلها تشعر بعدم الراحة.

ويوجد سبب تحرك العدسات بالعين يعرفه الكثير ولذلك يجب فحص العدسة بعناية للتأكد من أنها ليست ممزقة أو تالفة إذا كان الأمر كذلك ، فتخلص من العدسة واستخدم عدسة جديدة إذا لم يكن لديك احتياطي ، فتأكد من المتابعة مع طبيب العيون على الفور.

إذا لم تتضرر العدسة ، فأعد إدخالها بعناية في عينك بمجرد شطفها وتنظيفها جيدًا

إذا كانت عدستك غالبًا غير مريحة ولم تنجح الخطوات المذكورة أعلاه ، أو كان لديك أيضًا احمرار أو حرقان ، فتوقف عن ارتداء العدسات واتصل بطبيبك.





- أخطاء لبس العدسات

ارتداء العدسات الخاصة بك لفترة أطول من الوقت المحدد من اخطاء لبس العدسات الاكثر شيوعا ، استخدام العدسات بدون الاهتمام بنظافة اليد والاصبع ومن اكثر اخطاء لبس العدسات هو تخزين العدسات طوال الليل في محلول ملحي. المحلول الملحي مفيد للشطف ، لكن ليس لتخزين العدسات اللاصقة. عدم رمي المحلول في علبة العدسة بعد وضع العدسات في عين واعادة استخدام محلول التطهير في علبة العدسة. استخدام الماء لتنظيف العدسات أو تخزينها. عدم استبدال علبة العدسة كل 3 أشهر. الاظافر الطويلة اثناء ارتداء العدسات تسبب خدش العين. إذا كانت لديك أظافر طويلة ، فتأكد من استخدام أطراف أصابعك فقط للتعامل مع العدسات. لا تدخل العدسات تحت الماء ، بما في ذلك السباحة أو الاستحمام. يمكن أن يحتوي الماء على مسببات الأمراض التي لديها القدرة على التسبب في التهابات العين.







- طريقة نزع العدسات

تعد طريقة نزع العدسات هي العملية المهمة في التعامل مع العين ولذلك يجب ان تكوني علي دراية كاملة عند نزع العدسات ولذلك اتبعي طريقة نزع العدسات بالخطوات

اغسل يديك جيدًا وجففهما جيدًا.

استخدم الإصبع الأوسط من يدك المهيمنة لسحب الجفن السفلي برفق على عين واحدة. أثناء النظر للأعلى ، استخدم إصبع السبابة من نفس اليد لسحب العدسة برفق إلى الجزء الأبيض من عينك. اضغط على العدسة بإصبعك الإبهام والسبابة وقم بإزالتها من عينك. بعد إزالة العدسة ، ضعيها في راحة يدك وبللها بمحلول التلامس. افركيها برفق لمدة 30 ثانية تقريبًا لإزالة أي مخاط وأوساخ وزيت. اشطف العدسة ، ثم ضعها في علبة العدسات اللاصقة وقم بتغطيتها بالكامل بمحلول التلامس. كرر مع العين الأخرى.









