AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تركيب العدسات.. تعرف على أسباب تحركها بالعين وأخطاء ارتدائها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
 طريقة تركيب العدسات هي اكثر مايبحث عنه الكثير،ولكم من المهم التعامل معها بأمان عند طريقة تركيب العدسات يمكن أن تسبب الرعاية غير المناسبة جميع أنواع المشكلات ، بما في ذلك الالتهابات الخطيرة .

سواء كنت ترتدي العدسات اللاصقة لسنوات ، أو كنت على وشك استخدامها لأول مرة ، فإليك طريقة تركيب العدسات  بأمان 

طريقة تركيب العدسات
أولًا ، اغسل يديك جيدًا وجففهما جيدًا.
افتح علبة العدسات اللاصقة واستخدم طرف إصبعك لوضع العدسة اللاصقة الأولى في يدك غير المسيطرة.
اشطف العدسة بمحلول العدسات اللاصقة. لا تستخدم الماء العادي أبدًا.
ضع العدسة في أعلى السبابة أو الإصبع الأوسط ليدك المهيمنة.
تحقق للتأكد من عدم تلف العدسة وأن الجانب الصحيح متجه لأعلى. يجب أن تنقلب حواف العدسة لتشكل وعاءًا ، لا أن تنقلب للخارج. إذا كان مقلوبًا ، اقلبه برفق. في حالة تلف العدسة ، لا تستخدمها.
انظر في المرآة وأبق الجفون العلوية والسفلية مفتوحتين مع عدم حمل اليد على العدسة.
انظر أمامك أو لأعلى نحو السقف وضع العدسة في عينك.
أغلق عينك ببطء وقم إما بتدوير عينك أو الضغط برفق على الجفن لتثبيت العدسة في مكانها. يجب أن تشعر العدسة بالراحة ، ويجب أن تكون قادرًا على الرؤية بوضوح بعد الوميض عدة مرات. إذا لم يكن الأمر مريحًا ، أخرج العدسة برفق واشطفها وحاول مرة أخرى.
كرر مع العدسة الثانية.

- سبب تحرك العدسات في العين
قد يتعرض البعض عند تركيب العدسات الي تحرك بالعين وقد يكون سبب تحرك العدسات في العين الفركب عينيك. قد يؤدي  تحرك العدسات في العين كما يؤدي ذلك إلى إتلاف العدسات اللاصقة أو زيادة الشعور بعدم الراحة.
كما يمكن ان تتأكد من سبب تحرك العدسات من خلالاغسل وجفف يديك جيدًا. ثم انزع العدسة واشطفها جيدًا بمحلول العدسات اللاصقة يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من أي أوساخ أو حطام قد يكون عالقًا بالعدسة ، مما يجعلها تشعر بعدم الراحة.
ويوجد سبب تحرك العدسات بالعين يعرفه الكثير ولذلك يجب فحص العدسة بعناية للتأكد من أنها ليست ممزقة أو تالفة إذا كان الأمر كذلك ، فتخلص من العدسة واستخدم عدسة جديدة إذا لم يكن لديك احتياطي ، فتأكد من المتابعة مع طبيب العيون على الفور.
إذا لم تتضرر العدسة ، فأعد إدخالها بعناية في عينك بمجرد شطفها وتنظيفها جيدًا 
إذا كانت عدستك غالبًا غير مريحة ولم تنجح الخطوات المذكورة أعلاه ، أو كان لديك أيضًا احمرار أو حرقان ، فتوقف عن ارتداء العدسات واتصل بطبيبك.

- أخطاء لبس العدسات
ارتداء العدسات الخاصة بك لفترة أطول من الوقت المحدد من اخطاء لبس العدسات الاكثر شيوعا ، استخدام العدسات بدون الاهتمام بنظافة اليد والاصبع 
ومن اكثر اخطاء لبس العدسات هو تخزين العدسات طوال الليل في محلول ملحي. المحلول الملحي مفيد للشطف ، لكن ليس لتخزين العدسات اللاصقة.
عدم  رمي المحلول في علبة العدسة بعد وضع العدسات في عين واعادة استخدام محلول التطهير في علبة العدسة.
استخدام الماء لتنظيف العدسات أو تخزينها.
عدم استبدال علبة العدسة كل 3 أشهر.
الاظافر الطويلة اثناء ارتداء العدسات تسبب خدش العين. إذا كانت لديك أظافر طويلة ، فتأكد من استخدام أطراف أصابعك فقط للتعامل مع العدسات.
لا تدخل العدسات تحت الماء ، بما في ذلك السباحة أو الاستحمام. يمكن أن يحتوي الماء على مسببات الأمراض التي لديها القدرة على التسبب في التهابات العين.


- طريقة نزع العدسات
تعد طريقة نزع العدسات هي العملية المهمة في التعامل مع العين ولذلك يجب ان تكوني علي دراية كاملة عند نزع العدسات ولذلك اتبعي طريقة نزع العدسات بالخطوات
اغسل يديك جيدًا وجففهما جيدًا.
استخدم الإصبع الأوسط من يدك المهيمنة لسحب الجفن السفلي برفق على عين واحدة.
أثناء النظر للأعلى ، استخدم إصبع السبابة من نفس اليد لسحب العدسة برفق إلى الجزء الأبيض من عينك.
اضغط على العدسة بإصبعك الإبهام والسبابة وقم بإزالتها من عينك.
بعد إزالة العدسة ، ضعيها في راحة يدك وبللها بمحلول التلامس. افركيها برفق لمدة 30 ثانية تقريبًا لإزالة أي مخاط وأوساخ وزيت.
اشطف العدسة ، ثم ضعها في علبة العدسات اللاصقة وقم بتغطيتها بالكامل بمحلول التلامس.
كرر مع العين الأخرى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 أخطاء أثناء غسل اليدين تسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا

بتقضي ساعات كتير قدام الكمبيوتر والموبايل.. احمي عينيك بتناول خضار رخيص.. وطرق طبيعية لعلاج الإجهاد والجفاف

نصائح للحصول على ظلال عيون دون أخطاء

السرطان أبرزها.. 10 أضرار لحبوب منع الحمل

حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة

طريقة تركيب الرموش في دقيقة واحدة بالمنزل

ترشيحاتنا

وجيه أحمد: الأهلي لم يعترض على حكم مباراة القمة

أخبار الفن.. حسن الرداد يرد على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم.. والد تامر حسني يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

بشرى سارة للعاملين في السياحة أول الشهر المقبل

إجلاء السكان وتدمير آلاف المنازل ومصر تتدخل.. ماذا يحدث في السودان؟

من لمسة.. نبات يصيب طفلا بحروق من الدرجة الثالثة

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار 3 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث أسعار سيارتي فولفو XC60 وXC90 في السوق المصري

حالة مريض صيني تحير الأطباء.. كبده مليء بالديدان بسبب هذا التصرف

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم