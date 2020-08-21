اتجوزوا.. عثمان أبو لبن: وشي حلو على هنا الزاهد وأمينة خليل.. و مشاهد غرامية تحت الماء.. قصة حب أمينة خليل وحسن الرداد في توأم روحي

حل الفنان حسن الرداد، والمخرج عثمان أبو لبن، ضيفيًا على برنامج " معكم" المذاع على قناة ام بي سي، وتحدثا عن فيلم توأم روحى، وأهم الصعوبات خلال التصوير.









قال الفنان حسن الرداد، إنه من الشخصيات المحبة للرياضة، ويحرص على ممارستها بشكل مستمر موضحًا أنه يتدرب باستمرار.





ولفت حسن الرداد إلى أنه خصص صيف 2019 بالكامل لـ عمل التمارين الرياضية للحصول على فورمة معينة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه يقوم بعمل تدريبات شاقة للحصول على فورمة.













قال المخرج عثمان أبو لبن، مخرج توأم روحى، إن جميع المشاركين فى الفيلم قدموا أهداء خاص للفنانة رجاء الجداوي، موضحًا أن فيلم توأم روحى كان الأخير للراحلة رجاء الجداوي.





وأضاف عثمان أبو لبن، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الراحلة كانت من أكثر الممثلين التزامًا، مؤكدًا أن الراحلة كانت تأتي التصوير معها باتون سالية وخيار، وتقوم بالتوزيع على الجميع من المشاركين فى الفيلم.





















قال المخرج عثمان أبو لبن، إن أغنية فيلم توأم روحى كانت فى البداية من نصيب المطربة كارول سماحة، ولكن بعد ذلك حدث اختلاف وتم الاتفاق مع الفنان وائل جسار وبالفعل قام بغناء أغنية الفيلم.





وكشف عثمان أبو لبن، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن كارول كان لها وجهة نظر معينة فى الأغنية، ولم يتم الاتفاق عليها ولذلك لم تستكمل العمل.





















قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إنه تعرف على المخرج عثمان لبن مخرج فيلم توأم روحى فى عام 2007، وذلك عن طريق تلقيه رسالة تعارف عبر الفيس بوك.





وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه أتفق مع المخرج على المقابلة للاتفاق على العمل، بأحد الأعمال، وأكد الرداد أنه ذهب للمخرج عثمان أبو لبن ولم يتم الاتفاق.





















قال المخرج، عثمان أبو لبن، إنه يقوم بعمل الأعمال التى يحبها، موضحًا أنه يجتهد فى أى فيلم أو فيديو كليب لكي يسعد المواطنين.





وأضاف أبو لبن، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أن آخر فيلمين قام بهما كانا وش السعد على الفنانين.





ولفت إلى أن فيلم " قصة حب" بطولة هنا الزاهد كان فتحة خير وتزوجت، وأيضًا أمينة خليل تزوجت هي الأخري وأشار إلى أنه عمل فى 2011، مؤكدًا ان الفنانين الذين عمل معهم أصبحوا اليوم هم نجوم مصر.





















قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن المشاهد التى قام بتصويرها تحت الماء مع الفنانة أمين خليل كانت فى فصل الشتاء، مؤكد أنها كانت فى آخر يناير و"الجو ثلج".





وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه ذهب لتصوير المشاهد فى المياه بدون تجهيز، والجميع كان يرتدي ملابس ثقيلة.





ولفت حسن الرداد إلى أنه استمتع بقصة الحب التي تمت تحت المياه، مع الفنانة أمينة خليل، مؤكدًا أنه قام بتصوير المشاهد فى يوم كامل.





















قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن برومو الفيلم مميز وبه لمسات مميزة، موضحًا أنه لم يتوقع أن يظهر بهذا الشكل.





وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أن تتر الفيلم جاء له على الموبايل من المنتج أحمد السبكي.





ولفت حسن الرداد إلى أن مخرج الفيلم عثمان أبو لبن، كان مسيطر على جميع الفنانين، وكان يعمل بكل ثقة، وكشف أن المخرج فى أى عمل يقوم بمجهود كبير.