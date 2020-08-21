AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتجوزوا.. عثمان أبو لبن: وشي حلو على هنا الزاهد وأمينة خليل.. و مشاهد غرامية تحت الماء.. قصة حب أمينة خليل وحسن الرداد في توأم روحي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:46 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
Advertisements
البهي عمرو
حل الفنان حسن الرداد، والمخرج عثمان أبو لبن، ضيفيًا على برنامج " معكم" المذاع على قناة ام بي سي، وتحدثا عن فيلم توأم روحى، وأهم الصعوبات خلال التصوير.



قال الفنان حسن الرداد، إنه من الشخصيات المحبة للرياضة، ويحرص على ممارستها بشكل مستمر موضحًا أنه يتدرب باستمرار.

ولفت حسن الرداد إلى أنه خصص صيف 2019 بالكامل لـ عمل التمارين الرياضية للحصول على فورمة معينة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه يقوم بعمل تدريبات شاقة للحصول على فورمة.



قال المخرج عثمان أبو لبن، مخرج توأم روحى، إن جميع المشاركين فى الفيلم قدموا أهداء خاص للفنانة رجاء الجداوي، موضحًا أن فيلم توأم روحى كان الأخير للراحلة رجاء الجداوي.

وأضاف عثمان أبو لبن، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الراحلة كانت من أكثر الممثلين التزامًا، مؤكدًا أن الراحلة كانت تأتي التصوير معها باتون سالية وخيار، وتقوم بالتوزيع على الجميع من المشاركين فى الفيلم.





قال المخرج عثمان أبو لبن، إن أغنية فيلم توأم روحى كانت فى البداية من نصيب المطربة كارول سماحة، ولكن بعد ذلك حدث اختلاف وتم الاتفاق مع الفنان وائل جسار وبالفعل قام بغناء أغنية الفيلم.

وكشف عثمان أبو لبن، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن كارول كان لها وجهة نظر معينة فى الأغنية، ولم يتم الاتفاق عليها ولذلك لم تستكمل العمل.





قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إنه تعرف على المخرج عثمان لبن مخرج فيلم توأم روحى فى عام  2007، وذلك عن طريق تلقيه رسالة تعارف عبر الفيس بوك.

وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه أتفق مع المخرج على المقابلة للاتفاق على العمل، بأحد الأعمال، وأكد الرداد أنه ذهب للمخرج عثمان أبو لبن ولم يتم الاتفاق.





قال المخرج، عثمان أبو لبن، إنه يقوم بعمل الأعمال التى يحبها، موضحًا أنه يجتهد فى أى فيلم أو فيديو كليب لكي يسعد المواطنين.

وأضاف  أبو لبن، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أن آخر فيلمين قام بهما كانا وش السعد على الفنانين.

ولفت  إلى أن فيلم " قصة حب" بطولة هنا الزاهد كان فتحة خير وتزوجت، وأيضًا أمينة خليل تزوجت هي الأخري وأشار إلى أنه عمل فى 2011، مؤكدًا ان الفنانين الذين عمل معهم أصبحوا اليوم هم نجوم مصر.





قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن المشاهد التى قام بتصويرها تحت الماء مع الفنانة أمين خليل كانت فى فصل الشتاء، مؤكد أنها كانت فى آخر يناير و"الجو ثلج".

وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه ذهب لتصوير المشاهد فى المياه بدون تجهيز، والجميع كان يرتدي ملابس ثقيلة.  

ولفت حسن الرداد إلى أنه استمتع بقصة الحب التي تمت تحت المياه، مع الفنانة أمينة خليل، مؤكدًا أنه قام بتصوير المشاهد فى يوم كامل.





قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إن برومو الفيلم مميز وبه لمسات مميزة، موضحًا أنه لم يتوقع أن يظهر بهذا الشكل.

وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أن تتر الفيلم جاء له على الموبايل من المنتج أحمد السبكي. 

ولفت حسن الرداد إلى أن مخرج الفيلم عثمان أبو لبن، كان مسيطر على جميع الفنانين، وكان يعمل بكل ثقة، وكشف أن المخرج فى أى عمل يقوم بمجهود كبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن الرداد يصل عرض فيلم توأم روحى

إيمي سمير غانم تساند حسن الرداد في عرض توأم روحي

من العرض الخاص لفيلم توأم روحى ..رامى رضوان ينشر صورة برفقة حسن الرداد

اتجوزو.. عثمان أبو لبن: وشي حلو على هنا الزاهد وأمينة خليل.. فيديو

حسن الرداد يتحدث عن مواقف جدلية بفيلمه توأم روحي

مشاهد غرامية تحت الماء.. قصة حب أمينة خليل وحسن الرداد في توأم روحي

ترشيحاتنا

عودة الدوق الضال.. السر وراء رجوع ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة

برفقة نجوم الفن.. إلهام شاهين تشارك جمهورها عطلتها الصيفية

وجيه أحمد: الأهلي لم يعترض على حكم مباراة القمة

بعد إعلان عودتها.. صحة البرلمان: إلغاء صلاة الجمعة داخل المساجد المخالفة

أحدث أسعار سيارتي فولفو XC60 وXC90 في السوق المصري

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

AdvertisementS

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطنات قرب غزة

حدث ليلا.. هاجم رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولتهم تضليل الرأي العام كعادتهم .. انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21-8-2020

6 ساعات تحت أشعة الشمس ومعاناة مع الأشواك .. عمال التين الشوكي: بنخرج من الفجر والشغلانة صعبة .. فيديو وصور

محتاج 113 سنة علشان يقع.. أحمد حسن يتحدث عن تأثير رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

يحاولون تضليل الرأى العام بوفاة العريان .. وراد السوشيال ميديا يهاجمون جماعة الإخوان الإرهابية

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في عيد ميلاده

6 ساعات تحت أشعة الشمس ومعاناة مع الأشواك .. عمال التين الشوكي: بنخرج من الفجر والشغلانة صعبة .. فيديو وصور

أحدث أسعار سيارات ألفا روميو 2020 في السوق المصري