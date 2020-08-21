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فن

شيرين عبد الوهاب تهنئ متابعيها بالعام الهجري الجديد: سنة مليانة أفراح

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:19 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، بحلول العام الهجري الجديد. 

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر تويتر قائلة "‏سنة هجرية جديدة، كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير وتكون سنة مليانة أفراح".

وحققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، عبر القناة الرسمية الخاصه بـها شيرين  موقع "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

الأغنية كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.


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