مدرب سموحة: هدفنا في المرحلة الأولى من الدوري التواجد ضمن السبعة الأوائل.. فيديو

أعرب أحمد عبد العزيز، المدير الفني لسموحة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد: «الحمد لله على تحقيق المكسب، الذي جاء في توقيت صعب من المباراة».

وأشار إلى أن الفريق تراجع في الأداء مع نهاية الشوط الأول، موضحًا أن الأداء بشكل عام لم يكن جيدًا أمام كهرباء الإسماعيلية رغم تحقيق الانتصار.

وأضاف المدير الفني لسموحة: «الفريق تعادل في المباريات الثلاث السابقة، لكن الأداء كان جيدًا، وهذا أهم شيء بالنسبة لي»، متابعًا: «طالما أن الفريق قادر على الفوز أو التعادل، فهذا مؤشر جيد على مستواه وقدرته على المنافسة في هذا الدوري الصعب».

وحول طموحات سموحة في الدوري هذا الموسم، قال عبد العزيز: «هدفنا في المرحلة الأولى أن نتواجد ضمن الفرق السبعة الأوائل في جدول الدوري».