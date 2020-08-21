قوات التحالف تعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه نجران في السعودية

تعرضت مدينة نجران جنوبي السعودية لهجوم صاروخي أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن حيث أعلنت قوات التحاف تدميره .





ووفق ماقاله موقع روسيا اليوم، الجمعة ، أن قوات التحالف اعترضت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه نجران.





ويُشار الي ان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، تركي المالكي، قد صرح أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار "مفخخة" في المنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه منشآت مدينة بنجران.





ويشهد اليمن صراعا منذ 2014 منذ سيطرة الحوثيون على العاصمة صنعاء، وتصاعد القتال في مارس 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.