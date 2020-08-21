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حوادث

المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:02 م
طفل من المصابيين
طفل من المصابيين
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إبراهيم الهوارى
مازال 6 مصابين من أفراد الأسرة المصابة بحروق في حادث إلقاء ماء نار على معازيم فرح بشبرا الخيمة يتلقون العلاج داخل المستشفى بعد قيام سائق وطالب بإلقاء ماء نار على المعازيم بسبب خلافات النسب فأصيب 9 من الحاضرين بحروق متفرقة بالجسد.


وكشفت التحريات التي أجراها قسم ثان شبرا الخيمة والأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى أن سبب الحادث وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة بين المتهمين وأهل العريس حيث طلق قريبتهم ليتزوج من أخرى بنفس الشارع وأثناء فرحه أثار حفيظتهم فقرروا بدافع الغيرة الانتقام منهم والتعدي عليهم بإلقاء مواد حارقة ماء نار قاصدين إصابتهم إلا أنها جاءت بالخطأ على العائلة المصابة وأحدثت بهم حروق وإصابات.

من جانبه قال " محمد ف "  أحد أفراد الأسرة المصابة إنهم لم يعرفوا بوجود خلافات بين العريس والمتهمين حيث فوجئ أهالي منطقة بهتيم بشبرا الخيمة أثناء إقامة فرح بالشارع قام أحد أهالي المنطقة بإلقاء جردل ماء نار على المعازيم فأصاب ما يقرب من 9 أشخاص من عائلتين إحداهما أقارب العريس والعائلة الأخرى من الجيران. 

وأوضح أنه تم إدخاله مع 4 من أفراد إسرته بمستشفى قصر العيني بعد أن تم تحويلهم من مستشفى شبرا العام للحروق لسوء حالتهم منهم 3 في العناية المركزة بينهم طفل قائلا : "ملناش ذنب وكان قصدنا نجامل ونعمل الواجب".

وكان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قد تبلغ من مستشفى شبرا العام للحروق بوصول "س م ا" 51 عاما بدون عمل مصاب بحروق بالذراعين و"ع ع ح" 44 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن و"س س م"، 25 عاما، ربة منزل مصابة بحروق بالذراعين والصدر والطفل "ع م" عمره عامين مصاب بحروق بالذراعين والرأس والطفل "ا م س" عمره 4 سنوات مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيسر وجميعهم مقيمين بهتيم - دائرة القسم.

تم إخطار اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية وانتقل العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان وبسؤال المصابين اتهموا "ع م م"62 عام سائق، و"ع ع م"23  عام طالب بالتعدي عليهم بإلقاء "جردل" به مواد حارقة وإحداث ما بهم من إصابات وذلك بسبب وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة بينهم.

من جانبه قرر بيشوى عاطف وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف عمرو عوض رئيس النيابة حبس المتهمين ووجه لهم تهمة الشروع فى القتل وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين والشهود.

وأفاد مصدر طبى بالمستشفى أنه تم إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج من المستشفى بينما لازال 6 آخرين تم حجزهم لاستكمال العلاج.
المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور
المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور
المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور
المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور
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