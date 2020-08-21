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أخبار العالم

رئيس وزراء السودان: علاقتنا بمصر وإثيوبيا جيدة جدا ومتمسكون بالتفاوض حول سد النهضة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:30 ص
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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أحمد محرم
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن علاقة السودان بمصر وإثيوبيا جيدة جدًا ولا تشوبها أي خلافات ومبنية على التعاون والمصالح المشتركة.

وقال حمدوك، في مداخلة إذاعية، إن "التفاوض هو نهجنا فيما يخص مسألة سد النهضة".

وذكر حمدوك أن السودان عاد إلى العالم بعد عقود من العزلة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرًا إلى أن "نظام البشير يحاربنا لأنه لا يزال يحلم بالعودة".


وأضاف حمدوك أن "نظام البشير مسؤول عن النزاعات بين القبائل والعشائر في البلاد ونعمل على حل تلك المسألة".

وتابع حمدوك: "ورثنا تركة ثقيلة ونسعى لتخفيف المعاناة عن السودانيين".

وأردف حمدوك: "لسنا معزولين عن الشارع ومستعد لسماع رأي الشباب في أي وقت".

وأكد حمدوك أن "تحقيق أهداف ثورتنا أمامه تحديات ومعضلات كبيرة يجب مواجهتها".
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