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رياضة

المقاولون يسعى للصعود للمركز الثاني أمام أسوان بالدوري المصري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:41 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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عبدالله هشام
يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على منافسه أسوان اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف على ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى الممتاز . 

ويسعي عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمواصلة الأداء القوي والنتائج الايجابية التي بدأت بانطلاق الموسم الحالي والمنافسه علي احتلال المركز الثاني علي حساب الزمالك بالمسابقة . 

علي جانب اخر يحاول فريق أسوان بقيادة أحمد كشري اجتيازه أحزان الخسارة أمام الأهلي الجولة الماضية بنتيجة بثلاثية نظيفة . 

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 37 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز ال15 برصيد 19 نقطة .
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