المقاولون يسعى للصعود للمركز الثاني أمام أسوان بالدوري المصري

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على منافسه أسوان اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف على ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى الممتاز .





ويسعي عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمواصلة الأداء القوي والنتائج الايجابية التي بدأت بانطلاق الموسم الحالي والمنافسه علي احتلال المركز الثاني علي حساب الزمالك بالمسابقة .





علي جانب اخر يحاول فريق أسوان بقيادة أحمد كشري اجتيازه أحزان الخسارة أمام الأهلي الجولة الماضية بنتيجة بثلاثية نظيفة .



