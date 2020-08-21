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رياضة

كومان يضم ألفريد شرودر وهنريك لارسون إلى جهاز برشلونة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:40 م
كومان مدرب برشلونة
كومان مدرب برشلونة
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محمد السعيد
أعلن نادي برشلونة الإسباني انضمام الهولندي الفريد شرودر والسويدي هنريك لارسون إلى الجهاز الجديد للبلوجوانا الذي يقوده الألماني رونالد كومان.

وكان نادي برشلونة، أعلن أول، أمس، الأربعاء، تعيين رونالد كومان  مديرا فنيا للفريق خلفا لـ كيكي سيتين، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وذكر نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الثنائي الفريد شرودر وهنريك لارسون " مهاجم البلوجرانا" السابق، انضما رسميا إلى جهاز كومان.

ويجهز مجلس إدارة نادي برشلونة مجزرة داخل الفريق، حيث أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة قرر عرض  17 لاعبا للبيع، خلال الصيف الحالي، وذلك بعد نكسة دوري الأبطال.

كما حدد  مجلس إدارة برشلونة 4 لاعبين في الفريق غير قابلين للاستغناء عنهم وهم ليونيل ميسي وتير شتيجن ولينجليت ودي يونج.


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