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رياضة

خالد بوطيب يدعم الزمالك قبل موقعة الأهلي بـ الدوري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:13 م
خالد بوطيب
خالد بوطيب
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محمد السعيد
وجه خالد بوطيب لاعب فريق الزمالك السابق رسالة دعم إلى الأبيض قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر خالد بوطيب صورة لشعار الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" حظ موفق لك غدا، سأكون أول الداعمين لك".

ويطمح الزمالك في خطف الثلاث نقاط من الأهلي لتعزيز الوصافة وتقليص فارق النقاط مع المارد الأحمر.

في المقابل يسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة السبت، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.



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