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تعليم

الفيوم تحصد مراكز متقدمة فى مسابقة التحقيق الإلكتروني على مستوى الجمهورية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:30 م
الدكتور محمد عبدالله
الدكتور محمد عبدالله
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شارك  توجية عام الصحافة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم  فى مسابقة التحقيق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وحقق نتائج متميزة فى المسابقة.

حيث فازت مدرسة أبو جنشو التجارية بإبشواى بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية (تحقيق متميز بعنوان : نظرة المجتمع للتعليم الفنى) بمشاركة الطالبات (فاطمة خالد عامر و دينا السيد شعبان و دعاء السيد عبدالمنعم)


كما فازت مدرسة دكتور لطفى سليمان الثانوية للبنات بسنورس بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية (تحقيق متميز بعنوان : كيفية ترشيد استهلاك الماء، بمشاركة الطالبة شهد محمود حامد.

 تقدم الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين فى المسابقة، وتوجية عام الصحافة بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.
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