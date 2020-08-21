شكلك ما ينفعش.. القصة الكاملة لطالب تربية رياضية بعد التنمر عليه

روى الطالب أحمد عمر أحد طلاب الثانوية العامة بمدينة كفر الشيخ، موقف التنمر الذي تعرض له - على حد وصفه - أثناء إجراء اختبارات القدرات الخاصة بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.





ونشر أحمد عمر، عبر صفحته الشخصية منشورًا تعاطف معه الكثيرون من رواد "الفيسبوك"، تحت عنوان "أنا شكلي قبيح!! موقف حصلي النهارده وانا بقدم كلية تربيه رياضيه..رحت الساعه ٩ الكليه عشان أقدم الورق وادخل الاختبارات وقعدت انزل واطلع من الساعه ٩ للساعه ١ وبعد كدا قعدت ساعه على ما دخلوني ودفعت ٤٥٠ جنيه الأول غير الورق اللي صورته".





وأضاف، وبعد كدا دخلت وقلعت بلبوص لامؤخذه ماعدا البوكسر وبعد كدا قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كدا رحت للدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشره ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد واقف وانت مربع من غير ما تسند وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامه وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شويه ومركز ف شفتي اوي".





وتابع، بعدها ندهلي قالي اسمك اي قولتله كذا كذا يادكتور قالي اي اللي ف شفتك دا.. قولتله عمليه حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم وهبقا زي الفل.. فقالي طب ارجع تاني وقفت مع زمايلي فلقيته قالهم روحوا انتو للخطوات اللي بعد كدا وقالي أقف انت عاوزك.. طبعا انا استغربت.. اللي هو في أي وبعدين اي البصات اللي بيبصهالي دي ف بعد ما ذنبني شويه قالي تعالى..".





وتابع، فروحت قالي روح البس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي انت شكلك مينفعش.. قالي عشان مصلحتك بس قولتله الكليه كلها حركه وجرى وسباحه ولو في بوكس وملاكمه ف انا بقول لحضرتك انا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل اصلا مينفعش يبني وبعد كدا قالي يلا اتفضل روح البس وروح... طب اقسم بالله ان كان معايا واحد ميقلش عن ١٢٠ كيلو واتقبل عادي...





وأردف، نزلت سألتهم وقولتلهم عاوز ال٤٥٠ بتوعي عشان امشي لاني لسه حتى مدخلتش الاختبارات ولا عملت اي حاجه يعني دفعتهم عالفاضي الاقي الأمن يقولي بح ياباشا كان فيه وخلص مينفعش تاخدهم تاني.. طلعت لحد مهم فوق ف مكتبه قالي طالما كتبت اسمك عالظرف يبقى متعرفش تاخدهم.. قولتله تمام بس انا اصلا مدخلتش الاختبارات يعني لو دخلت اوك إنما أنا مدخلتش..





واختتم منشوره: "ان جيت للحق معاملته كانت في منتهى الاحترام بس على كلامه انه ميقدرش يعمل شئ نزلت وانا مش مسامح ف الفلوس طبعا.. اللي موتني أن انا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكليه على كلام اللي كان فوق ف الكشف الطبي.. يعني انا قبيح.. بلد ماشيه بالعنصرية طول عمرها.. انا وانا طفل ياما خدت تريقه و اتعنصرت عنصره هدت امالي وطموحاتي في حاجه انا مليش ذنب فيها".





نائب كفر الشيخ يطالب بالتحقق في الواقعة

من جانبه، أصدر اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بيانًا، قال فيه " بسم الله الرحمن الرحيم.. " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ".



وأضاف الجندي، ابني العزيز ( أحمد عمر ) .. والله الذي لا إله إلا هو إنني أشعر بما تشعر به ، وأتألم بقدر ألمك ، ولكن - والله هذا ليس بتضميد ولا مجاملة - إنك ما شاء الله شاب بشوش الوجه وسيم وعلى خلق كريم وتملك روحًا طيبة ، ودعني أهمس في أذنك بالعامية " إيه الحلاوة دي يا عمنا دا العرايس تقفلك صف ".



وتابع، وكيل أطالب فورًا بسرعة فتح تحقيق في الواقعة محل شكوى ابننا (أحمد) بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ نظرًا لما تمثله من "جريمة تنمر" وافق مجلس النواب مؤخرًا على تغليظ العقوبة على مرتكبها.





عميد التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ يوضح حقيقة الواقعة

وأصدر الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بيانًا، ردا ًعلي ما نُشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ







وقال عكاشة، نود أن نوضح أننا جميعا بدءا من الدكتور رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة موجودين لخدمة أبنائنا الطلاب وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وارشادهم الي الصواب دائما.



وتابع، كليات التربية الرياضية عموما بجمهورية مصر العربية لها ضوابط وشروط للالتحاق بها ولذلك تم عقد عده اختبارات والمسماة باختبارات القدرات وتتم من خلال عدة لجان متخصصة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي .





وأضاف، أن الطالب المتقدم يمر بعده مراحل أولها وبعد دفع المصروفات المقررة من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات المصرية، يبدأ الطالب بالكشف الطبي المبدئي علي القلب ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار الثاني وهو اختبار قياس الطول والوزن ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار التالي اختبار القوام.





وتابع، ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار التالي وهو اختبار السمات الشخصية ،ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار الرياضي ويتم ذلك من خلال لجان سير محددة من قبل كنترول مسئول عن ذلك ،ويتم استبعاد الطالب الغير مستوفي للشروط أولا بأول.



وأضاف، أما ما حدث لابننا العزيز احمد غريب محمد كامل عمر أنه افتقد أحد شروط القبول بالكلية في احدي اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه علي الاطلاق ومن الممكن أن يكون مبدع جدا ومتميز جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية.



وتابع، نحن أبدًا أبدا لا نرضي بأن يهان لدينا أي طالب علي الاطلاق بدليل أن احد الاساتذة المتخصصين في اللجنة نفسها تحدث مع الطالب علي انفراد ومن قرب نظرا لمراعاته نفسيًا واوضح له سبب عدم قبوله وذلك نظرا للنواحي الانسانية والتي فهمت عكس ما قصدي منها تمام .



وأشار قائلًا ، أخيرا أود أن أوضح للجميع اختصاصات لجنة اختبار القوام والتي يقف فيها الطالب امام لجنة الاختبار بالشورت الرياضي فقط حتي تتمكن اللجنة من رؤية جميع أجزاء جسم الطالب والتأكيد من خلو جميع هذه الأجزاء الظاهرة من أي عيوب أو انحرافات قواميه تعيق الطالب عن الاستمرار والنجاح في العمل في هذا المجال فيما بعد.





وتابع، ولذا تطلب اللجنة من الطالب عمل بعض المهارات الحركية التي تبين خلوه تمام من هذه العيوب الخلقية والبدنية وكل هذا لصالح الطالب قبل التحاقه بالكلية.. وأخيرا اتمني لا بناؤنا الطلاب جميعا التوفيق والسداد فيما يوفقهم الله إليه.