عقوبات محتملة ضد أنقرة.. ألمانيا تتوسط لاستئناف المفاوضات بين تركيا واليونان

كشفت وسائل إعلام يونانية نقلا عن مصادر حكومية عن احتمال توقيع الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا ، بسبب انتهاكها الجرف القاري لليونان وقبرص واستمرارها في عمليات التنقيب غير المشروعة شرق البحر المتوسط





وذكرت صحيفة "ايكاثيمرني" أنه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر يومي 27 و28 أغسطس الجاري، من المتوقع أن يقدم جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد وثيقة بشأن العقوبات المحتملة ضد تركيا.





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وأوضحت الصحيفة أن الجهود جارية لتحديد موعد اجتماع ثلاثي بين المستشارين الدبلوماسيين لألمانيا واليونان وتركيا.





وأشارت إلى أن ألمانيا تبذل جهودا لاقناع تركيا واليونان لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن التنقيب في منطقة متنازع عليها، بعد تجميد المفاوضات إثر توقيع آثينا اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع القاهرة.



