بصور مرحة.. إياد نصار يشارك جمهوره لحظات سعيدة من إجازته





وكتب على الصورة معلقًا: "استمتعوا بإجازتكم".





يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.





المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

شارك النجم إياد نصار، جمهوره ببعض اللحظات السعيدة أثناء قضائه عطلته الخاصة، ونشر صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.