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فن

خالد النبوي يروج لـ ممالك النار بهذه الطريقة.. شاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

روَّج الفنان خالد النبوي لمسلسل "ممالك النار"، المقرر عرضه غدا، على قناة Dmc، حيث نشر صورة له من العمل، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها: "ممالك_النار بكرة الساعة 7 على Dmc".


مسلسل "ممالك النار" تم عرضه مؤخرًا، ويدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باي"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.


"ممالك النار" باكورة إنتاج شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي، منهم "خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.
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