النجاح لا يحتاج إلى عذر.. ميدو جابر ينشر صورة بصحبة أحمد فتحي

نشر ميدو جابر لاعب نادي مصر المقاصة صورة جديدة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ميدو جابر بصحبة نجم النادى الأهلى احمد فتحي داخل إحدى صالات الجيم وعلق قائلًا "النجاح لا يحتاج إلى عذر ، والفشل لا يترك أي مبرر"



ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجة اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.

