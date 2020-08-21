AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النجاح لا يحتاج إلى عذر.. ميدو جابر ينشر صورة بصحبة أحمد فتحي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:40 م
ميدو وفتحي
ميدو وفتحي
Advertisements
محمد بدران

نشر ميدو جابر لاعب نادي مصر المقاصة صورة جديدة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ميدو جابر بصحبة نجم النادى الأهلى احمد فتحي داخل إحدى صالات الجيم وعلق قائلًا "النجاح لا يحتاج إلى عذر ، والفشل لا يترك أي مبرر"

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجة اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران  للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.

وفي سياق آخر أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بسلبية جميع نتائج المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التدريبات 1 يوليو .. المقاصة يجري المسحة الطبية الثانية استعدادا للدوري

قبل مواجهة إف سي مصر وديا.. المقاصة يجري المسحة الطبية بمعسكر الإسماعيلية.. فيديو

المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا استعدادا لاستكمال الدوري

المقاصة يهزم سيراميكا وديا استعدادا للزمالك

أحمد حسام ميدو يظهر في صورة رومانسية مع زوجته.. شاهد

شفاء مصابي كورونا في المقاصة وجلال يتسلح بـ ٢٢ لاعبا لمواجهة المصري

ترشيحاتنا

بعد إعلان خطوبتهما.. صور رومانسية جمعت بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

لحظة اعتقال الرئيس المالي على يد المتمردين من الجيش.. فيديو

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية

بملابس ملفتة .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر.. صور

دراسة: 75% من متعافي كورونا يعانون من الأعراض

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار