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أخبار البلد

الرئاسة التركية: مصر تلعب دورا بناءً في ليبيا.. ونرحب بوقف إطلاق النار

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن تلعب مصر دورا بناء في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن – في تصريح اليوم /الجمعة/ - "إن أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وإنها لا تفضل الحل العسكري في أية بقعة من ذلك البلد، ورحبت بإعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية".

ويأتي ذلك تعليقا على مع أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم بشأن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

ودعا كل من السراج وصالح في بيانين منفصلين إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

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