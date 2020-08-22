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سيارات

نصائح هامة للتعامل مع زيوت المحرك في سيارتك.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:00 ص
زيت المحرك
زيت المحرك
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اشرف عطية
يعتبر محرك السيارة بمثابة القلب النابض لها فهو الشيء المهم الذي تتوقف بدونة وكما ذكرنا في مواضيع سابقة أن زيت المحرك يعتبر من أهم السوائل داخله لأنه مسؤول عن تزييت وتبريد الأجزاء الداخلية وجذب الشوائب الناتجة عن عملية احتكاك المعادن داخل جسم المحرك .  

محرك السيارة يتلف بدون الزيت وبعض السائقين يجهل كيفية التعامل مع زيوت السيارة وأبرزها زيت المحرك ففي هذا السياق نعرض عليكم هذا الموضوع لنتعرف علي الأخطاء الشائعة والتي يجب تفاديها في التعامل مع المحرك. 

أخطاء شائعة يقع فيها سائقي السيارات: 

1- يجب الانتباه للمبة الزيت في تابلوه السيارة وعدم تجاهل إضائتها لأن إضائتها تعني وجود مشكلة كبيرة في المحرك يجب حلها قبل التحرك بالسيارة. 

2-يجب وضع عدد اللترات الموصي بها من قبل مصنع السيارة لأن زيادتها يشكل خطر كبير ويتلف المحرك علي المدي البعيد و نقصانها خطير و يتلف المحرك علي المدي القصير. 

3- اختيار اللزوجة المناسبة للمحرك يجعلك تحصل علي أفضل أداء ممكن للسيارة لذلك يجب الالتزام برقم اللزوجة. 

4- تغيير الفلتر بشكل دوري هو شئ في غاية الأهمية لأن الفلتر يقوم بتنظيف الزيت من الشوائب والرايش. 

5- يجب أن تبتعد عن الزيوت مجهولة المصدر.
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