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فن

بالجلابية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:05 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
احتفل الفنان محمد رمضان جمهوره بعيد ميلاد ملك المغرب "محمد السادس" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد رمضان  صورة  لة برفقة ملك المغرب ، علق قائلا : عيد ميلاد سعيد على جلالة ملك #المغرب محمد السادس حفظه الله وحفظ الشعب المغربي الغالي 

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وشارك محمد  في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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