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فن

محمد رمضان يحتفل بوصول كليب "بوم بوم رايحين نسهر" لـ 140 مليون مشاهدة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:07 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
احتفل النجم محمد رمضان بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى ١٤٠ مليون مشاهدة

ونشر محمد رمضان صورة لة  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام و كتب معلقا :١٤٠ مليون مشاهدة في ٧ شهور

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وحقق كليب أغنية " تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 6 ملايين و 500 الف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وعلي جانب آخر حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

وكانت محكمة جنح الدقى قد أصدرت حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف.
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