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خلتني ماشي أكلم نفسي.. محمود سعد يروي عن رسالة أرسلتها له فتاة أذهلته.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:19 ص
الإعلامي محمود سعد
الإعلامي محمود سعد
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اسراء صبري
روى الإعلامي محمود سعد، عن رسالة أرسلتها له فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع محمود خلال برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، :"البنت اسمها أميرة سليم كتبت لي رسالة، بتقول فيها أبويا من سنتين، قالي محمود رجع يشتغل تاني خليكي متابعاه ومعاه..وقال عليا كلام كتير جميل.

وواصل قائلا: أميرة قالت إن أبويا كان عارف إنه هيمشي أو هينتقل، وقال لي خليكي مع الراجل ده".

واستطرد قائلا: "متتصوروش الرسالة دي عملت فيا أيه ..خلتني ماشي أكلم نفسي، لا أستحق هذا الجمال من الرجل.

وأضاف الرسالة أثرت فيا جدا،  معقبا: هو أنت ممكن في الإعلام أو التلفزيون تبقى موجود وتترك هذا الأثر في الناس، سيبك من الكم وخليك في الكيف، وتابع: اتضح أن الإنسان ممكن يعمل حاجات كويسة وهو مش واخد باله.

وفي سياق الحديث ، تابع: هل دا فيا أنا..لا دا في ناس كثير جدا، ولكن الحياة تخلينا لا نظهر هذه الأشياء وفي ظل اللخبطة هتلاقي حنيتك جافة.

وأختتم قائلا: أنا أشكرها وبقول لحضراتكم ممكن كل واحد فينا يبقى ونس للآخر، إحنا ليه نبقى قافلين من بعض.. بس الحمدلله مش كلنا كدا.
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