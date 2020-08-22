خلتني ماشي أكلم نفسي.. محمود سعد يروي عن رسالة أرسلتها له فتاة أذهلته.. فيديو

روى الإعلامي محمود سعد، عن رسالة أرسلتها له فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع محمود خلال برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، :"البنت اسمها أميرة سليم كتبت لي رسالة، بتقول فيها أبويا من سنتين، قالي محمود رجع يشتغل تاني خليكي متابعاه ومعاه..وقال عليا كلام كتير جميل.
وواصل قائلا: أميرة قالت إن أبويا كان عارف إنه هيمشي أو هينتقل، وقال لي خليكي مع الراجل ده".
وواصل قائلا: أميرة قالت إن أبويا كان عارف إنه هيمشي أو هينتقل، وقال لي خليكي مع الراجل ده".
واستطرد قائلا: "متتصوروش الرسالة دي عملت فيا أيه ..خلتني ماشي أكلم نفسي، لا أستحق هذا الجمال من الرجل.
وأضاف الرسالة أثرت فيا جدا، معقبا: هو أنت ممكن في الإعلام أو التلفزيون تبقى موجود وتترك هذا الأثر في الناس، سيبك من الكم وخليك في الكيف، وتابع: اتضح أن الإنسان ممكن يعمل حاجات كويسة وهو مش واخد باله.
وأضاف الرسالة أثرت فيا جدا، معقبا: هو أنت ممكن في الإعلام أو التلفزيون تبقى موجود وتترك هذا الأثر في الناس، سيبك من الكم وخليك في الكيف، وتابع: اتضح أن الإنسان ممكن يعمل حاجات كويسة وهو مش واخد باله.
وفي سياق الحديث ، تابع: هل دا فيا أنا..لا دا في ناس كثير جدا، ولكن الحياة تخلينا لا نظهر هذه الأشياء وفي ظل اللخبطة هتلاقي حنيتك جافة.
وأختتم قائلا: أنا أشكرها وبقول لحضراتكم ممكن كل واحد فينا يبقى ونس للآخر، إحنا ليه نبقى قافلين من بعض.. بس الحمدلله مش كلنا كدا.
وأختتم قائلا: أنا أشكرها وبقول لحضراتكم ممكن كل واحد فينا يبقى ونس للآخر، إحنا ليه نبقى قافلين من بعض.. بس الحمدلله مش كلنا كدا.