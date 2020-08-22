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سرت والجفرة خط أحمر.. سمير فرج: مصر لها دور بارز في وقف إطلاق النار في ليبيا.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:31 ص
سمير فرج الخبير الاستراتيجى
سمير فرج الخبير الاستراتيجى
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اسراء صبري
قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى، إن وقف إطلاق النار فى ليبيا خبر ليس بالمفاجئ لمصر على عكس الدول حول العالم، وذلك لوجود ضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية أصرت على وقف إطلاق النار وطرد المرتزقة .

وأضاف فرج خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "المصرى افندى" مع الاعلامى محمد على المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه كان دور مصر فى إدارة غرفة العمليات كاملة وصياغة الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا. 

وأشار الى ان ضغط الاتحاد الأوروبي وكذلك المانيا التي دفعت فرقاطا فى البحر المتوسط لمنع المرتزقة من الدخول الى ليبيا، مضيفًا الدور الذى لعبه ماكرون ايضًا وفرنسا للضغط على الوضع فى ليبيا لوقف إطلاق النار .

وأوضح ان المشهد الداخلى فى ليبيا يتشكل من ثلاث جوانب أولها المرتزقة الذين لم يتقاضوا المال من 3 شهور وحدوث تمرد فى مدينة الزاوية ضد حكومة طربلس وامتناعهم عن تنفيذ اى عمليات وثانيا تأثير تفشى فيروس كورونا فى ليبيا بشكل كبير.

وتابع ثالثًا دور مصر وموقف الرئيس السيسى فى تصريحه ان "سرت والجفرة خط أحمر"  مع إتباع اسلوب عرض القوة خلال المناورات المصرية أكد على موقف مصر الجاد وأنها مصر لن تسمح بوجود قواعد على حدودها الغربية فى ليبيا حسبما ذكرت الرئاسة المصرية منذ قليل موضحًا لولا الجيش المصرى ماكان كل هذا حدث . 

ونوه الى ان اتفاقية وقف اطلاق النار اليوم فى ليبيا و كذلك ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، تعتبر ضربة قوية للكيان التركى القطرى الاخوانى، وكذلك تدهور الوضع فى تركيا وانخفاض الليرة التركية وسوء الاحوال الاقتصادية وزيادة البطالة .
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