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فن

أغنية بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 7 ملايين مشاهدة

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:21 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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رامى المهدي

حصد النجم حسين الجسمي منذ قليل أكثر من 7 مليون مشاهدة ، في أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" ليضاف ذلك إلي سجل تاريخه الحافل بالنجومية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا.

وجاءت نص  الأغنية في مطلعها:

حبيبي بالبُنط العريض..غالي وأقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض

ويضيف الجسمي أغنية "بالبُنط العريض" إلى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الانتشار، والذي يقدمها لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معاني كثيرة من الفرح والبهجة.

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