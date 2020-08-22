أحمد عيد قبل مباراة القمة: التتويج بدوري أبطال إفريقيا الهدف الأساسي للزمالك

خلينا نتكلم كلمتين بالعقل بقي ربنا كرمنا وكسبنا خير وبركة وكلنا هنبقي مبسوطين واللاعيبة قبلنا ولو ربنا مش رايد اننا نكسب خلاص خلينا واقعيين احنا هدفنا الموسم ده دوري الابطال يعني نفضل مع الفرقة وكارتيرون ووراهم في كل الاحوال ونفتكر ان محدش عاوز يقصر وان شاء الله نفرح كلنا 🇦🇹❤️