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رياضة

أحمد عيد قبل مباراة القمة: التتويج بدوري أبطال إفريقيا الهدف الأساسي للزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق تغريدة له من عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى ' تويتر " .

وكتب عبد الملك تعليقا على مواجهة فريقي الأهلي والزمالك اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز: "‏خلينا نتكلم كلمتين بالعقل بقي ربنا كرمنا وكسبنا خير وبركة وكلنا هنبقي مبسوطين واللاعيبة قبلنا".

وأضاف اللاعب أحمد عيد:"لو ربنا مش رايد اننا نكسب خلاص خلينا واقعيين احنا هدفنا الموسم ده دوري الأبطال يعني نفضل مع الفرقة وكارتيرون ووراهم في كل الاحوال ونفتكر ان محدش عاوز يقصر وان شاء الله نفرح كلنا ".


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وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة بوقيت القاهرة اليوم، والعاشرة مساء بتوقيت الممكلة العربية السعودية.


القنوات الناقلة والمعلقين

وأعلنت قناة أون تايم سبورت معلقي مباراة القمة 120 في بطولة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية، ويتولى مدحت شلبي وبلال علام التعليق على المباراة بقناة "أون تايم سبورتس"، ويعلق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة عبر قناة "أون تايم سبورت 2.

ويدخل الأهلي قمة اليوم وهو متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثا بالتساوي مع بيراميدز مؤقتا برصيد 39 نقطة.
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