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الوقاية أسلم حل.. أستاذ صحة عامة يصدم المصريين بشأن لقاح كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن هناك حوالي 170 لقاحا لفيروس كورونا في العالم منها 6 أو 7 فقط في المرحلة الثالثة وتتم تجربتها على البشر، مشيرا إلى أنه ليس سهلا اعتماد تلك اللقاحات حتى الآن.

وأضاف "المر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قدرات إنتاج الدول للقاح ليست سهلة، موضحا أن هناك مشكلة كبيرة جعلت منظمة الصحة العالمية تقوم بعقد اجتماعات كبيرة مع دولة كثيرة لمعرفة كيفية توزيع التطعيم.

وتابع أن قدرة الشركات على إنتاج لقاح ليست كما يظن الناس، حيث إن هناك حوالى 8 أو 10 ملايين فى العالم سيبدأون التطعيم منهم الأطباء ثم إلى الإصابات الحرجة، لافتا إلى أن التطعيم ليس مضمونا أن يصل إلى مصر خلال خمسة أو ستة أشهر.

وأشار إلى أن الحل الأمثل من الفيروس هى الوقاية، متابعا أن وجود لقاح أو وصوله إلى مصر سيقوم باستغراق شهور عدة.

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