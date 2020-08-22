أشياء لا تعرفها عن سورة الفاتحة.. البحوث الإسلامية يوضح

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن سورة الفاتحة من أعظم السور في القرآن الكريم فنكررها فى اليوم 17 مرة فضلًا عن أنها تسمى بالسبع المثاني والمنجية وبالشافية وأم الكتاب فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.





واستشهد المجمع، عبر صفحته الرسمية فى منشور له بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن أبي سعيد بن المعلي قال صلى الله عليه وسلم (( ألا أعلمك اعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هى السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)).







