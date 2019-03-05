لماذا تقرأ سورة الفاتحة فقط في صلاة الجنازة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة للموتى هي من الأمور الطيبة التي يتركها الكثيرون، منوهًا بأنه على قارئها قول «اللهم إني أهب مثل ثواب ما قرأت لأبي وأمي وموتى المسلمين».



وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « هل قراءة القرأن والدعاء للميت يصل له ؟»، أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى المتوفي وثواب الحج والعمرة وقيام الليل وحتى لو صام المسلم نفلا ونوى أن يذهب مثل ثوابه للميت، فأنه يصله، لافتا إلى أن السلم إذا يقرأ القرآن ونوى أن يكون مثل ثوابه للميت ولنفسه، فإن الثواب يصل للمتوفي ويصل للداعية ايضا.



وأشار إلى أنه وبلا شك أن هذه كلها من نفحات المولى سبحانه وتعالى التى يكرم بها عبادة وأولها صلاة الجنازة فصلاة الجنازة نصلى على المتوفى ونقرأ الفاتحة فهى الصورة الوحيدة التى تقرأ فى صلاة الجنازة فكان ذلك إشارة الى نفعها للمتوفى والسبب فى ذلك لأنها سورة عظيمة الأثر للمتوفى.