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حوادث

عاطل يحول شقته بالمرج لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالحشيش

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:48 ص
المتهم
المتهم
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محمد صبرى
تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط تاجر مخدرات حول شقته بالمرج لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالحشيش ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

 فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام عاطل–مقيم بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى .


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام– طبنجة صوت - مبلغ مالى) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها،ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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