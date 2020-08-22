عاطل يحول شقته بالمرج لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالحشيش

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط تاجر مخدرات حول شقته بالمرج لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالحشيش ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام عاطل–مقيم بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى .









عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام– طبنجة صوت - مبلغ مالى) .





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها،ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.



