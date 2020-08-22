رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

أعلنت شركة رولز رويس عن اقتراب طرح أفخم سيارة لديها على الإطلاق وهى السيارة رولز رويس داون سيلفر بوليت، وهى إصدار خاص محدود الإنتاج.





ونشرت رولز رويس أول صور رسمية لسيارة داون سيلفر بوليت والتى تعنى فى اللغة العربية الرصاصة الفضية، بعد انتهاء الحملة التشويقية لها التي بدأت منذ فترة.





وتظهر السيارة رولز رويس داون سيلفر بوليت فى مظهر خارجي شرير كما وصفته الشركة، بطلائها خارجي باللون الفضي المعدني الخاص Brewster Silver.





أما خارجية السيارة رولز رويس داون سيلفر بوليت، فتأتى مع مصابيح أمامية وطلاء خارجي للصدام الأمامي داكن، كما تتميز الجنوط بمظهر مصقول جزئيًا مع ظل شبه شفاف وخط فضي واحد.





أما المقصورة الداخلية للسيارة تتحول لتصبح بمقعدين بدلًا من 4 مقاعد، بفضل تجهيزات Aero Cowling، ويوفر هذا التجهيز وحدتي تخزين بتصميم ايروديناميكي مع لمسات من التيتانيوم الأنيق، حيث تم نحت شكل القلنسوات بدقة لتوجيه الهواء فوق المقصورة وتعزيز راحة السائق.





كما أن الصور الرسمية الأولى لسيارة رولز رويس داون سيلفر بوليت تم اتخاذها على الطريق المفتوح بالقرب من شواطئ بحيرة غاردا في إيطاليا، بلونها الفضي المعدني الخاص Brewster Silver، والذي تقول الشركة إنه "يشير إلى السيارات الملحمية في الماضي"، مثل سيلفر داون وسيلفر كينغ وسيلفر سايلنس وسيلفر جوست.





جدير بالذكر أن السيارة رولز رويس داون سيلفر بوليت، هى أول نسخة مخصصة للعملاء تخرج من خط الإنتاج الخاص برولز رويس في جودوود بمقاطعة ويست سوسيكس في إنجلترا، وسيتم إنتاج 50 نسخة فقط منها.