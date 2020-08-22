AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن: استبدال كلمة اللقطاء بـ المعثور عليهم في قانون الطفل ..فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:45 م
أطفال لقطاء - أرشيفية
أطفال لقطاء - أرشيفية
Advertisements
شيرين عادل
قالت اللواء هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، إن هناك شروطا متعددة لضم الأسر للأطفال بمنظومة الأسر البديلة.
 
وأوضحت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، أثناء استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC، أن وزارة التضامن أضافت شروطا عديدة تتعلق بالتحريات السياسية والجنائية ممثلة فى الأمن الوطنى، والرقابة الإدارية تجنبا للتسول بالأطفال، أو بيع أعضائهم.  

وأشارت إلى أن وزارة التضامن قامت بوضع التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل بمنظومة الأسر البديلة. 

ولفتت إلى أن أهم المسميات والشروط الخاصة بقانون الطفل بمنظومة الأسر البديلة كانت تبديل كلمة اللقطاء بالمعثور عليهم، وإضافة لفظ الكافلة للأسر البديلة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القباج: تعديلات لائحة قانون الطفل لتحقيق رغبات الأسر الكافلة وتحقيق مصلحة الأطفال اللقطاء

التضامن تكشف عن خطتها الاحترازية بدور الرعاية ضد فيروس كوورنا.. فيديو

ممنوع أي وجبات جاهزة.. دور الرعاية تكشف عن خطتها للوقاية من كورونا "فيديو"

من بينها التعقيم.. إجراءات جديدة لوقاية الأطفال من كورونا في الحضانات

الأب الروحى لمتضرري قانون الأحوال الشخصية لـ صدى البلد: الخلع يشجع على الطلاق.. وهناك رجال فى البطاقة فقط.. وسن الحضانة يجب أن يصبح 10 سنوات

منذ 2014.. التضامن: نمتلك سياسة واضحة فى تطوير منظومة الأسر البديلة

ترشيحاتنا

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

كاذبون.. تحذير هام من شركة مصر للبترول

بلاش مضادات حيوية.. أمراض خطيرة يمكن للعسل الأبيض معالجتها

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

علاج كورونا المؤقت لا يعالج هؤلاء المرضى.. تعرف عليهم

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

AdvertisementS

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

وداعا يا حبيبي.. نجم ليفربول يسخر من محمد صلاح

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو