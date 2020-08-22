التضامن: استبدال كلمة اللقطاء بـ المعثور عليهم في قانون الطفل ..فيديو

قالت اللواء هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، إن هناك شروطا متعددة لضم الأسر للأطفال بمنظومة الأسر البديلة.

وأوضحت مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش، أثناء استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC، أن وزارة التضامن أضافت شروطا عديدة تتعلق بالتحريات السياسية والجنائية ممثلة فى الأمن الوطنى، والرقابة الإدارية تجنبا للتسول بالأطفال، أو بيع أعضائهم.





وأشارت إلى أن وزارة التضامن قامت بوضع التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل بمنظومة الأسر البديلة.





ولفتت إلى أن أهم المسميات والشروط الخاصة بقانون الطفل بمنظومة الأسر البديلة كانت تبديل كلمة اللقطاء بالمعثور عليهم، وإضافة لفظ الكافلة للأسر البديلة.



