طالبة بـ المرحلة الأولى: التنسيق بمعامل الحاسبات يتيح فرصة التعرف على الجامع

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة، بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة .







اقرأ أيضا : حلوان تعلن شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد





وقد بدأت جامعة حلوان من التاسعة صباحا اليوم، فى استقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٠ للمرحلة الأولى ، لكتابة رغباتهم بكافة معامل الحاسب الالى الخاصة بها و قد بلغ عددهم ٦ معامل بمناطق مختلفة .





وقد رصدت "صدى البلد " ، الإقبال على معامل تنسيق المركزى بحرم الجامعة بعين حلوان .





حيث قد بدء توافد العشرات من الطلاب بداية من التاسعة صباحا وسط العديد من الاجرائات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا و منع انتشاره .





وقد التزم الطلاب بارتداء الكمامات و الالتزام بقواعد التباعد وحمل الكحولات .





وقد اوضحت الطالبة نرمين احدى الطلاب بالثانوية العامة بتنسيق المرحلة الاولى ، انها جائت لتسجيل رغباتها بمعمل التنسيق المركزى بجامعة حلوان لعدم الوقوع بالاخطاء و الاستفادة من نصائح المتخصصين بهذه المعامل .





كما اشارات الى ان هذا يساعدها على التعرف على الجامعة و تحفيزها على ما هو قادم من حياة جامعية .





كما قد دعمت الجامعة المعامل بالعديد من المتخصصين لمساعدة الطلاب فى التعامل مع التنسيق الالكترونى .





وقد أعلنت جامعة حلوان أنه تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب وهى :





- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان .





- معمل بكلية الهندسة بالمطرية .





- معمل كلية الهندسة بحلوان بالقرب من محطة مترو حلوان.





- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة .





- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك .





- معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.



