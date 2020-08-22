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تعليم

طالبة بـ المرحلة الأولى: التنسيق بمعامل الحاسبات يتيح فرصة التعرف على الجامع

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة، بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة .

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وقد بدأت جامعة حلوان من التاسعة صباحا اليوم، فى استقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٠ للمرحلة الأولى ، لكتابة رغباتهم بكافة معامل الحاسب الالى الخاصة بها و قد بلغ عددهم ٦ معامل بمناطق مختلفة . 

وقد رصدت "صدى البلد " ، الإقبال على معامل تنسيق المركزى بحرم الجامعة بعين حلوان . 

حيث قد بدء توافد العشرات من  الطلاب بداية من  التاسعة صباحا وسط العديد من الاجرائات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا و منع انتشاره  . 

وقد التزم الطلاب بارتداء الكمامات و الالتزام بقواعد التباعد وحمل الكحولات . 

وقد اوضحت الطالبة نرمين احدى الطلاب بالثانوية العامة بتنسيق المرحلة الاولى ، انها جائت لتسجيل رغباتها بمعمل التنسيق المركزى بجامعة حلوان  لعدم الوقوع بالاخطاء و الاستفادة من نصائح المتخصصين بهذه المعامل . 

كما اشارات الى ان هذا يساعدها على التعرف على الجامعة و تحفيزها على ما هو قادم  من حياة جامعية . 

كما قد دعمت الجامعة المعامل بالعديد من المتخصصين لمساعدة الطلاب فى التعامل مع التنسيق الالكترونى .

وقد  أعلنت جامعة حلوان أنه  تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب  وهى : 

-  المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان . 

- معمل بكلية الهندسة بالمطرية  .

- معمل كلية الهندسة بحلوان  بالقرب من محطة مترو حلوان. 

- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة . 

- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك . 

-  معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك. 

ونوهت  جامعة حلوان ووزارة التعليم العالى، إنه على طلاب الثانوية العامة الراغبين بكتابة رغباتهم داخل معامل التنسيق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا  من حيث الالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة، ومنع التزاحم والالتزام بارتداء  الكمامات وحمل المطهرات، للحفاظ على سلامتهم .
طالبة بـ المرحلة الأولى: التنسيق بمعامل الحاسبات يتيح فرصة التعرف على الجامع
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