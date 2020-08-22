بعد العلمين الجديدة.. ننشر قائمة بـ سينمات السيارات فى مصر

تعتبر سينما السيارات من أقدم أنواع السينمات على مر التاريخ، فالبعض يعتقد أنها وليدة هذه الفترة، ولكن فى الحقيقة الأمر يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضى.





وكانت أول تجربة ناجحة لسينما السيارات فى الولايات المتحدة، وبالتحديد عام 1933 على يد ریتشارد هولینجسهید، بهدف مساعدة الأشخاص غیر القادرين على الجلوس في مقاعد السينما لصغرها، وبعد ذلك حظيت بشعبية كبيرة لتنتقل التجربة إلى إيطاليا ثم ألمانيا والدنمارك.





ووصلت سينما السيارات إلى مصر فى بداية تسعينيات القرن الماضي، وحققت نجاحا كبيرا ولكن سرعان ما تلاشت هذه الشعبية بسبب الطيار المحافظ.





فكل ما تحتاجه فى سينما السيارات هو الجلوس داخل سيارتك وغلق الأضواء الأمامية لها حتى تتمتع بمشاهدة صافية ويتم توصيل الصوت من خلال موجات الراديو الداخلية.





ولكن ها هي سينما السيارات تعود إلى مصر وتعود لها الحياة بسبب جائحة فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي لتخطى هذه الأزمة، وتظهر من خلال عرض أحدث الإفلام فى ساحات المولات الشهيرة فى مصر.





1- سينما سيارات مول العرب









أعلن مول العرب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قرب تشغيل الخدمة، دون تحديد موعد بدئها، وطلب من عملائه اقتراح الأفلام التي يفضلون مشاهدتها وهم في سياراتهم داخل المول: "قول لنا على الأفلام اللي تحب تشوفها؟! وأنواع الأكل اللي تحب تلاقيها وانت بتتفرج من عربيتك".





2- سينما السيارات بالساحل الشمالى

كما أعلنت سينما vox العالمية عن إنشاء سينما السيارات بمنطقة راس الحكمة فى الساحل الشمالى بمحافظة مرسى مطروح.





3- سينما سيارات العلمين الجديدة





ومؤخرا أعلنت مدينة العلمين الجديدة عن استقبال عدد كبير من المواطنين في سينما السيارات التي تم افتتاحها داخل المدينة، والتي تتمركز في وسط المدينة، ويمكن لرواد السينما مشاهدة الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب التي تتميز بها المدينة.