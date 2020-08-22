بـ تيشيرت أسود.. مي عمر تبرز جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مى عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت مى عمر، بتيشيرت أسود أنيق، نصف كم ليبرز عن جمالها وأناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.
كما تركت مى عم شعرها الذهبي القصير منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة.
وتواصل مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .
مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى أى قبل نهاية العام الجارى، وتم ترشيخ العديد من الفنانين للمشاركة فى بطولته وعلى رأسهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نيرمين الفقى وأحمد مجدى وكلهم أبدو موافقة وفى انتهاء ابرام العقود معهم بشكل رسمى هذا الأسبوع.
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