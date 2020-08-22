محافظة السويس: تسهيلات للجادين بشأن التصالح في مخالفات البناء

نفذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس ، جولة تفقدية لحي فيصل لمتابعة العمل داخل المركز التكنولوجي بالحي للتاكيد علي تنفيذ توجيهات محافظ السويس واستمرار العمل بالمراكز خلال الاجازات والتسهيل علي المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين اوضاعهم .





والتقي السكرتير العام المساعد مع عدد من المواطنين مستمعا الي مقترحاتهم وارائهم حول التصالح، ومؤكدا اهمية ان يستفيد المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح ، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتي 15 سبتمير 2020 .





كما تفقد سعداوي مركز معلومات محافظة السويس لمتابعة سيرالعمل لميكنة منظومة العمل داخل ادارات الاملاك بمحافظة السويس.





رافق السكرتير العام المساعد في جولته كلا من محمد عبد الله سكرتير حي فيصل ومحمد صابر مدير الادارات الهندسية بالحي ومديري مركز المعلومات والاعلام والمتابعة بالمحافظة .



