السعودية تعلن إقفال طرح أغسطس من برنامج صكوك بالريال السعودي

أوضحت وزارة المالية السعودية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أنه تم تحديد حجم الإصدار في أغسطس بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي على شريحتين.





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أما الشريحة الثانية للإصدار فتبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.