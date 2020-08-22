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اقتصاد

السعودية تعلن إقفال طرح أغسطس من برنامج صكوك بالريال السعودي

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:50 م
وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
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رويترز
قالت  وزارة المالية السعودية، اليوم إنها  قامت بإقفال  طرح شهر أغسطس 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

أوضحت  وزارة المالية السعودية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية  على تويتر، أنه  تم تحديد حجم الإصدار في أغسطس بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي على شريحتين.

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وأشارت الوزارة أن الشريحة الأولى للإصدار تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028.

أما الشريحة الثانية للإصدار فتبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.
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