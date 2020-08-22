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لقاء القمة.. ضياء السيد: ليلة حمراء.. وفاروق جعفر: لا توقعات والزمالك يعتمد على الخبرات

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال ضياء السيد، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه يتفاءل مباريات القمة مع نادي الزمالك، مضيفا " ليلة حمراء إن شاء الله ".

وأضاف  ضياء السيد في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "التشكيل النادي الأهلي سيكون به علي معلول والسولية وقفشة  واجاي ومروان محسن ".

وتابع ضياء السيد: "بعض النجوم واللاعبين لا يظهرون إلا في مباريات القمة ".

من جانبه قال فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك، إن الزمالك سوف يعتمد على الخبرات في لقاء القمة.

وأضاف فاروق جعفر: "مباراة الاهلي والزمالك لا يوجد لها توقعات وتعتبر مباراة دوري عام بمفردها، وهي خارج التوقعات ".

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