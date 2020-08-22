وزير الدفاع الإسرائيلي: من الممكن أن ندخل في حرب أهلية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني جانتس، اليوم السبت، إن إسرائيل من شأنها أن تدخل في حرب أهلية، نتيجة الظرف السياسي الراهن.





وهاجم جانتس رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وقال: "بعد يومين، إذا اتجهنا إلى الانتخابات، فهذا لأن نتنياهو يحتاج إلى ذلك لأسباب شخصية خاصة به، وأسفاه على أن ذلك يحدث، لا يوجد مشكلة في حل مشكلة الموازنة، أنا لا استطيع أن أوضح أي شيئ غير الدوافع الشخصية، نتنياهو لديه 3 لوائح اتهام، علينا جميعا التصرف بحكمة، إذا ذهبنا للانتخابات فهذا من شأنه الوصول إلى حرب أهلية.





وكانت أحزاب من المعارضة الإسرائيلية قد أعلنت أنها ستقدم مقترح بسحب الثقة البناء من رئيس الحكومة يوم الاثنين، من أجل تفادي الذهاب لانتخابات مبكرة جديدة.





وإذا لم تحل أزمة الموازنة حتى يوم الاثنين، فمن المقرر أن يتم حل الكنيست وتتوجه إسرائيل إلى الانتخابات المبكرة، ولذلك تسعى المعارضة لتفادي هذه الخطوة بتقديم مقترح لسحب الثقة من نتنياهو.





وطالبت زعيمة حزب ميرتس، تمار زندبرج، حزب كاحول لفان بالانضمام إلى مبادرة المعارضة، وقالت: لدينا فرصة في تجنب الذهاب لانتخابات مبكرة وتغيير نتنياهو".



