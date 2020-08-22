في مشهد نادر.. ترامب يودع شقيقه الأصغر إلى مثواه الأخير من البيت الأبيض|شاهد









توفي روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عمر ناهز 72 عاما، في مستشفى بنيويورك.





وكان الرئيس الأمريكي زار شقيقه الجمعة الماضية، في مستشفى نيويورك، قبل توجهه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.





وتعتبر جنازة روبرت ترامب في البيت الأبيض حدث نادر بسبب استخدام الغرفة الشرقية في جنازة تتعلق بشخص متوفى دون أن تكون له صفة رسمية في الدولة.





ومع ذلك، فإنه في عام 1890 استخدم الرئيس الأمريكي، بنجامين هاريسون، الغرفة لخدمات الجنازة لزوجة وابنة وزير البحرية، بنجامين تريسي، اللتينن توفيتا في حريق.